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Латвія висловила протест Росії через вечірку російського військового аташе 

Середа, 14 квітня 2021, 11:26

МЗС Латвії висловило протест тимчасовому повіреному у справах Росії Вадиму Васильєву в зв'язку з порушенням військовим аташе Русланом Ушаковим коронавірусних обмежень.

Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті латвійського міністерства, пише "Європейська правда",

Як повідомлялось, 27 березня у Ризі військовий аташе РФ влаштував вечірку попри коронавірусні обмеження. Незадоволені гучною музикою сусіди викликали поліцію, проте після короткої розмови з Ушаковим правоохоронці поїхали, не вчинивши жодних дій. Сам же військовий аташе після цього почав показувати сусідам непристойні жести.

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Міністерство закордонних справ Латвії заявило, що дуже серйозно сприйняло подію і вважає такі дії неприйнятними. 

"Віденська конвенція надає певні привілеї, проте будь-якому представникові дипломатичної служби слід поводитися шанобливо і дотримуватися правових норм приймаючої сторони, а також відповідним чином слід ставитися до представників правоохоронних установ, які виконують професійні обов'язки", - заявило Міністерство закордонних справ.

Тимчасовий повірений посольства Росії "висловив розуміння позиції Міністерства закордонних справ і вказав, що цей випадок не залишиться без уваги", - підкреслили у міністерстві.

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