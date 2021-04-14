Латвия выразила протест России из-за вечеринки российского военного атташе

МИД Латвии выразил протест временному поверенному в делах России Вадиму Васильеву в связи с нарушением военным атташе Русланом Ушаковым коронавирусных ограничений.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте латвийского министерства, пишет "Европейская правда",

Как сообщалось, 27 марта в Риге военный атташе РФ устроил вечеринку несмотря на коронавирусные ограничения. Недовольные громкой музыкой соседи вызвали полицию, однако после короткого разговора с Ушаковым правоохранители уехали, не совершив никаких действий. Сам же военный атташе после этого начал показывать соседям непристойные жесты.

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В Министерстве иностранных дел Латвии заявили, что очень серьезно восприняли событие и считают такие действия неприемлемыми.

"Венская конвенция предоставляет определенные привилегии, однако любому представителю дипломатической службы следует вести себя уважительно и придерживаться правовых норм принимающей стороны, а также соответствующим образом следует относиться к представителям правоохранительных учреждений, исполняющих профессиональные обязанности", - заявил МИД.

Временный поверенный посольства России "выразил понимание позиции Министерства иностранных дел и указал, что этот случай не останется без внимания", - подчеркнули в министерстве.