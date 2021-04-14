Большинство немцев поддерживают решение премьера Баварии баллотироваться на пост канцлера

Большинство немцев поддерживают решение Маркуса Зёдера, лидера партии-баварского партнера "Христианских демократов" Ангелы Меркель, предложить свою кандидатуру от ХДС-ХСС на должность канцлера на следующих федеральных выборах.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом свидетельствуют результаты репрезентативного опроса, проведенного исследовательским институтом Civey по заказу издания Augsburger Allgemeine.

Напомним, "Христианско-деморатичний союз" и их баварский партнер "Христианско-социальный союз" еще не определились, кто именно будет их кандидатом на пост федерального канцлера.

На эту роль претендуют и Армин Лашет, который заменил Ангелу Меркель во главе ХДС, и Маркус Зёдер - лидер ХСС и премьер Баварии. Последний, вдобавок, является одним из самых популярных политиков в стране. Однако традиционно кандидатом ХДС-ХСС становится лидер "Христианских демократов".

По данным соцопроса, 58% респондентов считают готовность Зёдера стать кандидатом от блока правильным решением, еще 30% неправильным, 12% - не определились.

При этом, среди сторонников ХДС-ХСС решение Зёдера поддерживают 86%.

Напомним, в понедельник президиум Христианско-демократического союза поддержал кандидатуру своего лидера Армина Лашета. После этого президиум Христианско-социального союза проголосовала за кандидатуру Зёдера.

Теперь продолжатся переговоры между обеими партиями, у которых в парламенте единственная фракция.

Зёдер считает, что решение может быть принято на этой неделе. Он вспомнил об опросах, в которых у него большое преимущество над Лашетом. "Вы не можете отделиться от большинства населения. Люди играют центральную роль", - сказал он.

Канцлер Германии Ангела Меркель уже давно заявила, что больше не будет пытаться переизбраться на должность.

Напомним, федеральные выборы в Германии состоятся 26 сентября 2021 года.

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