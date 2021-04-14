Королева Британії повернулась до монарших обов’язків після смерті чоловіка

Королева Єлизавета II повернулася до королівських обов'язків через чотири дні після смерті свого чоловіка, принца Філіпа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

94-річна британська королева відвідала церемонію звільнення вищого королівського чиновника у вівторок.

Королівська сім'я перебуває у двотижневій жалобі за Філіпом, який помер у п'ятницю у віці 99 років. Палац заявив, що члени королівської сім'ї "братимуть участь в подіях, відповідних обставинам" під час трауру.

Королева відвідала церемонію у Віндзорському замку, організовану для лорда Чемберлена графа Піла, який вийшов на пенсію як найвищий чиновник королівського дому. Він відповідав за підготовку похорону принца Філіпа, герцога Единбурзького, до передачі цього обов’язку наступнику.

Похорон Філіпа відбудеться у суботу у Віндзорському замку з урахуванням обмежень щодо коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що похорон принца Філіпа не буде державним, а британську громадськість попросять не намагатися брати участь у поховальних заходах.

Чоловік королеви Великої Британії принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років. За інформацією королівської родини, він помер мирно у Віндзорському замку.