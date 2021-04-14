Королева Великобритании вернулась к монаршим обязанностям после смерти мужа

Королева Елизавета II вернулась к королевским обязанностям через четыре дня после смерти своего мужа, принца Филиппа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

94-летняя британская королева посетила церемонию отставки высшего королевского чиновника во вторник.

Королевская семья находится в двухнедельном трауре по Филиппу, который умер в пятницу в возрасте 99 лет. Дворец заявил, что члены королевской семьи "будут участвовать в событиях, соответствующих обстоятельствам" во время траура.

Королева посетила церемонию в Виндзорском замке, организованную для лорда Чемберлена графа Пила, который вышел на пенсию как высший чиновник королевского дома. Он отвечал за подготовку похорон принца Филиппа, герцога Эдинбургского, до передачи этой обязанности преемнику.

Похороны Филиппа состоятся в субботу в Виндзорском замке с учетом коронавирусных ограничений.

Ранее сообщалось, что похороны принца Филиппа не будут государственными, а британскую общественность попросят не пытаться участвовать в погребальных мероприятиях.

Супруг королевы Великобритании принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. По информации королевской семьи, он мирно скончался в Виндзорском замке.