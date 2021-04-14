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Премьер-министр Румынии уволил министра здравоохранения

Среда, 14 апреля 2021, 14:58

Премьер-министр Румынии Флорин Кыцу заявил в среду об увольнении министра здравоохранения Влада Войкулеску.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Кицу заявил, что Дан Барна - нынешний вицепремьер - будет возглавлять министерство здравоохранения до назначения нового главы Минздрава. Он также сообщил об увольнении Андреа Молдована, государственного секретаря министерства здравоохранения - накануне Молдован опубликовала новые критерии для карантина в стране без информирования Кыцу.

Войкулеску был министром здравоохранения с 2016 года, но напряженность между ним и премьер-министром росла. Местные СМИ сообщают, что Кыцу требовал от Войкулеску объяснить, какую подготовку проводило министерство здравоохранения в ожидании третьей волны эпидемии.

Он присоединился к растущему списку министров здравоохранения, которые потеряли свои должности в результате пандемии в Европе.

В начале апреля сообщалось, что Влада Войкулеску оштрафовали на 1500 леев (около 305 евро) за то, что он не носил защитную маску.

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