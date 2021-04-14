Франція пропонуватиме вакцину Johnson & Johnson лише пацієнтам від 55 років 

Франція пропонуватиме вакцину Johnson & Johnson, останню із затверджених у ЄС, лише для груп віком від 55 років.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це сказав у середу 14 квітня речник уряду Габріель Атталь.

За його словами, вакцину "розподілятимуть і застосовуватимуть так само, як це передбачено для AstraZeneca, тобто для людей віком від 55 років", - повідомив він.

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Атталь розповів, що Франція на початку тижня вже отримала першу поставку - 200 000 доз, і їхній розподіл вже почався.

Нагадаємо, раніше компанія Johnson & Johnson оголосила, що відкладе масштабне постачання препарату до ЄС через рішення у США ретельніше дослідити дуже рідкісні випадки тромбозу у щеплених пацієнтів.

Перші вакцини Johnson & Johnson прибули до країн ЄС у понеділок 12 квітня - приблизно за місяць після затвердження. На відміну від усіх інших затверджених у Євросоюзі вакцин, для захисту необхідна одна доза.

Нагадаємо, раніше ЕМА дійшло висновку, що утворення тромбів у поєднанні з низьким рівнем тромбоцитів є дуже рідкісним побічним ефектом вакцини AstraZeneca, але переваги використання вакцини все одно більші, ніж потенційний ризик.

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