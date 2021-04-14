Франция предложит вакцину Johnson&Johnson только пациентам старше 55 лет

Франция предложит вакцину Johnson&Johnson, последнюю из утвержденных в ЕС, только для групп в возрасте от 55 лет.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом сказал в среду, 14 апреля представитель правительства Габриэль Атталь.

По его словам, вакцину "будут распределять и применять так же, как это предусмотрено для AstraZeneca, то есть для людей в возрасте от 55 лет", - сообщил он.

Атталь рассказал, что Франция в начале недели уже получила первую поставку - 200 000 доз, и их распределение уже началось.

Напомним, ранее компания Johnson&Johnson объявила, что отложит масштабные поставки препарата в ЕС из-за решения в США тщательно исследовать очень редкие случаи тромбоза у привитых пациентов.

Первые вакцины Johnson&Johnson прибыли в страны ЕС в понедельник 12 апреля - примерно через месяц после утверждения. В отличие от всех других утвержденных в Евросоюзе вакцин, необходима одна доза.

Напомним, ранее в ЕМА пришли к выводу, что образование тромбов в сочетании с низким уровнем тромбоцитов является очень редким побочным эффектом вакцины AstraZeneca, но преимущества использования вакцины все равно больше, чем потенциальный риск.

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