ЕС пересек отметку в 100 млн прививок от коронавируса

В странах ЕС сделали уже более 100 млн прививок от коронавируса.

Об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

"Сегодня мы пересекли отметку в 100 млн прививок в Евросоюзе. Это достижение, которым можно гордиться", - сообщила она.

По ее словам, Еврокомиссия договорилась с компаниями BioNTech-Pfizer еще об одном ускорении поставок вакцины в ЕС.

"Доставка 50 млн доз будет ускорена до второго квартала, начиная с апреля. Это увеличение на 25%, после которого количество доз BioNTech-Pfizer во втором квартале достигнет 250 млн", - сообщила Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, рассказала она, ЕС начинает переговоры с компанией о третьем контракте, предусматривающем приобретение еще 1,8 миллиарда доз вакцины в 2021-2023 годах.

По данным Европейского центра контроля и предупреждения заболеваний, прививки первой дозой получили уже 19,4% взрослого населения стран ЕС и Европейской экономической зоны, и 7,5% - обеими дозами.

Самые высокие показатели вакцинации - в Венгрии (первой дозой - более 35%), но ее ситуация исключительная: это единственная страна ЕС, которая использует вакцины, не утвержденные европейским регулятором.

Среди остальных стран самые высокие показатели прививки первой дозой - в Финляндии и Эстонии. Больше всего отстают Латвия и Болгария, где только первую дозу получили около 8% населения.