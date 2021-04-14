Швейцарія послабить COVID-обмеження з наступного тижня

Уряд Швейцарії оголосив про подальше пом'якшення обмежень, дозволивши ресторанам відкривати тераси з наступного тижня і проводити спортивні заходи з аудиторією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Уряд заявив, що кінотеатрам, театрам і концертним майданчикам також буде дозволено знову приймати гостей з понеділка, 19 квітня, хоча відвідувачі повинні будуть носити маски та триматися на безпечній відстані один від одного.

Університетам і освітнім центрам для дорослих буде дозволено відновити очні заняття з обмеженнями.

Ці кроки були зроблені попри те, що уряд заявив, що ситуація з інфекцією залишається нестабільною і фактично погіршилася в останні дні. "Хоча ситуація залишається нестабільною, ризик подальшого відкриття прийнятний для Федеральноъ ради", - йдеться в заяві уряду.

Кількість хворих у Швейцарії продовжує неухильно зростати, і ситуація погіршується поширенням нових штамів вірусу. У середу кількість хворих збільшилася на 2601, в результаті чого загальне число інфікованих досягло 627 968 ​​осіб.

Минулого місяця Швейцарія відклала плани з послаблення обмежень, пославшись на зростання числа випадків і недостатній прогрес у вакцинації.

Раніше планувалося дозволити проведення заходів на відкритому повітрі, таких як футбольні матчі та концерти за участю до 150 осіб, але замість цього був вибраний більш обережний варіант, оскільки сусідні Франція і Німеччина також обмежили відкриття.

У середу було заявлено, що такі заходи тепер будуть дозволені для 100 відвідувачів на вулиці і до 50 осіб у закритих приміщеннях, таких як кінотеатри, театри та концертні зали.