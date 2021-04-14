Швейцария ослабит COVID-ограничения со следующей недели

Правительство Швейцарии объявило о дальнейшем смягчении ограничений, разрешив ресторанам открывать террасы со следующей недели и проводить спортивные мероприятия с аудиторией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Правительство заявило, что кинотеатрам, театрам и концертным площадкам также будет разрешено снова принимать гостей с понедельника, 19 апреля, хотя посетители должны будут носить маски и держаться на безопасном расстоянии друг от друга.

Университетам и образовательным центрам для взрослых будет разрешено возобновить очные занятия с ограничениями.

Эти шаги были предприняты, несмотря на то, что правительство заявило, что ситуация с инфекцией остается нестабильной и фактически ухудшилась в последние дни.

"Хотя ситуация остается нестабильной, риск дальнейшего открытия приемлем для Федерального совета", - говорится в заявлении правительства.

Число заболевших в Швейцарии продолжает неуклонно расти, и ситуация усугубляется распространением новых штаммов вируса.

В среду число заболевших увеличилось на 2601, в результате чего общее число инфицированных достигло 627 968 ​​человек.

В прошлом месяце Швейцария отложила планы по ослаблению ограничений, сославшись на рост числа случаев и недостаточный прогресс в вакцинации.

Ранее планировалось разрешить проведение мероприятий на открытом воздухе, таких как футбольные матчи и концерты с участием до 150 человек, но вместо этого был выбран более осторожный вариант, поскольку соседние Франция и Германия также ограничили открытие.

В среду было заявлено, что такие мероприятия теперь будут разрешены для 100 посетителей на улице и до 50 человек в закрытых помещениях, таких как кинотеатры, театры и концертные залы.