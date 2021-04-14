Ердоган відреагував на заяву прем'єра Італії про "диктатора"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі в "зухвалості та неповазі" після того, як той назвав турецького лідера "диктатором".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Минулого тижня Драгі сказав, що Ердоган принизив президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн під час її візиту в Анкару і що важливо бути відвертим з "диктаторами".

У своєму першому публічному коментарі з цього приводу Ердоган сказав, що Драгі завдав шкоди відносинам між Туреччиною та Італією, і припустив, що у італійського прем'єра не вистачає демократичної легітимності для такої критики.

"Заява італійського прем'єр-міністра - повна зухвалість і неповага. У той час, коли ми сподівалися, що у відносинах між Туреччиною та Італією досягнуто позитивного результату, зробивши цю заяву, ця людина на ім'я Драгі, на жаль, підірвала відносини між нами", - сказав він.

"Ви потрапили туди, коли вас призначили, вас не обрали. Щоб ви могли робити такі зауваження про Таїпа Ердогана, вам потрібно спочатку знати свою власну історію. Але ми побачили, що це не так", - додав Ердоган, явно маючи на увазі фашистського диктатора Беніто Муссоліні.

Драгі прийшов до влади не через перемогу на виборах, а був призначений президентом Італії в лютому, щоб очолити новий уряд після того, як попередня коаліція розпалася на тлі внутрішньопартійної боротьби.

Висловлювання Драгі прозвучали після інциденту на зустрічі з Ердоганом, коли президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн не дісталося стільця.

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