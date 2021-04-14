Эрдоган отреагировал на заявление премьера Италии о "диктаторе"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил премьер-министра Италии Марио Драги в "дерзости и неуважении" после того, как тот назвал турецкого лидера "диктатором".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

На прошлой неделе Драги сказал, что Эрдоган унизил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен во время ее визита в Анкару и что важно быть откровенным с "диктаторами".

В своем первом публичном комментарии по этому поводу Эрдоган сказал, что Драги нанес ущерб отношениям между Турцией и Италией, и предположил, что у итальянского премьера не хватает демократической легитимности для такой критики.

"Заявление итальянского премьер-министра - полная дерзость и неуважение. В то время, когда мы надеялись, что отношения между Турцией и Италией достигнут хорошего результата, сделав это заявление, этот человек по имени Драги, к сожалению, подорвал отношения между нами", - сказал он.

"Вы попали туда, когда вас назначили, вас не избрали. Чтобы вы могли делать такие замечания о Реджепе Тайипе Эрдогане, вам нужно сначала знать свою собственную историю. Но мы увидели, что это не так", - добавил Эрдоган, явно имея в виду фашистского диктатора Бенито Муссолини.

Драги пришел к власти не через победу на выборах, а был назначен президентом Италии в феврале, чтобы возглавить новое правительство после того, как предыдущая коалиция распалась на фоне внутрипартийной борьбы.

Высказывания Драги прозвучали после инцидента на встрече с Эрдоганом, когда президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не досталось стула.