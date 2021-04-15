США в четверг объявят новые санкции против России - СМИ

Соединенные Штаты в четверг объявят о новых санкциях в отношении России за вмешательство в выборы и злонамеренную кибердеятельность.

Об этом агентству Reuters стало известно от источников, знакомых с ходом подготовки санкций, сообщает "Европейская правда".

По словам одного из источников, в черный список будут внесены 30 субъектов, а с США будет выслано 10 российских чиновников.

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Санкции будут введены в ответ на взлом программного обеспечения SolarWinds Corp, который, как считают США, был организован Россией. В результате кибервзлома хакеры получили доступ к тысячам компаний и государственных учреждений, которые использовали продукты компании.

Соединенные Штаты также намерены наказать Москву за вмешательство в президентские выборы в США 2020 года.

Ожидаемые действия Вашингтона, вероятно, обострят напряженность в отношениях с Россией, которая в прошлом месяце резко возросла после того, как Байден заявил, что считает Путина "убийцей".

В телефонном разговоре во вторник Байден сказал Путину, что Соединенные Штаты будут действовать "твердо", чтобы защитить свои интересы в ответ на злонамеренные действия России.

В последние несколько недель Вашингтон и его союзники по НАТО были встревожены большим скоплением российских войск у границы Украины и в Крыму.

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