США скасували розміщення кораблів у Чорному морі - ЗМІ

Як повідомили в середу турецькі дипломатичні джерела, Сполучені Штати скасували розміщення двох військових кораблів в Чорному морі на тлі побоювань з приводу нарощування російської військової потужності на кордонах України.

Про це з посиланнями на джерела повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Вашингтон і НАТО стривожені нарощуванням військових потужностей РФ поблизу України і в Криму. Минулого тижня Туреччина заявила, що Вашингтон відправить два військові кораблі в Чорне море - це рішення Росія назвала недружньою провокацією, заявивши, що США краще триматись подалі від Криму.

Джерела повідомили, що посольство США в Анкарі повідомило міністерство закордонних справ Туреччини про рішення щодо кораблів, але не назвало причину. Державне турецьке інформаційне агентство Anadolu пізніше повідомило, що ніяких нових повідомлень про можливе розгортання кораблів у пізніші терміни в Анкару не надходило.

Посадовці США заявили, що Туреччина, можливо, неправильно зрозуміла початкове повідомлення, а розгортання кораблів не було підтверджено американською стороною, пише агентство.

Вони заявили, що Сполучені Штати часто повідомляють Туреччину про потенційний доступ кораблів до Чорного моря. Але їхній запит не обов'язково означає, що кораблі зайдуть у море, а скоріше гарантує, що, якщо вони захочуть зайти, то матимуть необхідний дозвіл.

Напередодні повідомлення про захід військових кораблів США російський флот почав навчання в Чорному морі, в ході яких відпрацьовувалися стрільби по надводних і повітряних цілях. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Москву у вівторок припинити нарощування військ.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав покласти край "тривожним" подіям на Сході України.

У середу канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент США Джо Байден закликали Росію відвести війська від українських кордонів.

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