США отменили размещение кораблей в Черном море - СМИ

Как сообщили в среду турецкие дипломатические источники, Соединенные Штаты отменили размещение двух военных кораблей в Черном море на фоне опасений по поводу наращивания российской военной мощи на границах Украины.

Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Вашингтон и НАТО встревожены наращиванием военных мощностей РФ вблизи Украине и в Крыму. На прошлой неделе Турция заявила, что Вашингтон отправит два военных корабля в Черное море - это решение Россия назвала недружественной провокацией, заявив, что США лучше держаться подальше от Крыма.

Источники сообщили, что посольство США в Анкаре сообщило министерство иностранных дел Турции о решении о кораблях, но не назвало причину. Государственное турецкое информационное агентство Anadolu позже сообщило, что никаких новых сообщений о возможном развертывание кораблей в более поздние сроки в Анкару не поступало.

Чиновники США заявили, что Турция, возможно, неправильно поняла первоначальное сообщение, развертывания кораблей не было подтверждено американской стороной, пишет агентство.

Они заявили, что Соединенные Штаты часто сообщают Турцию о потенциальном доступ кораблей в Черное море. Но их запрос не обязательно означает, что корабли зайдут в море, а скорее гарантирует, что, если они захотят зайти, то будут иметь необходимое разрешение.

Накануне сообщения о заходе военных кораблей США российский флот начал учения в Черном море, в ходе которых отрабатывались стрельбы по надводным и воздушным целям. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву во вторник прекратить наращивание войск.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал положить конец "тревожным" событиям на Востоке Украины.

В среду канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден призвали Россию отвести войска от украинских границ.