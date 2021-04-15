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Меркель і Байден: Росія повинна знизити концентрацію військ біля України 

Четвер, 15 квітня 2021, 09:09

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент США Джо Байден закликали Росію відвести війська від кордону з Україною для деескалації ситуації в регіоні.

Про це заявив в середу офіційний представник уряду Німеччини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

В середу Меркель і Байден провели телефонну розмову, у якій обговорили останні події на Сході України і закликали Росію уникати подальшої ескалації.

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"Канцлерка і президент домовилися, що Росія повинна скоротити останнє нарощення військ, щоб знизити ескалацію ситуації", - заявив офіційний представник уряду Штеффен Зайберт.

У заяві Білого дому йдеться, що Байден і Меркель "висловили стурбованість з приводу нарощування російських військ на кордонах України та в окупованому Криму і підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України".

Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що Байден розмовляв з президентом Росії Владіміром Путіним у вівторок, щоб підкреслити наслідки, які можуть чекати Росію через її дії. 

Нагадаємо, турецькі дипломатичні джерела заявили в середу, що США скасували розміщення двох військових кораблів у Чорному морі.

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