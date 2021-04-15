Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Посол в Германии: Украине придется подумать о ядерном статусе, если ее не примут в НАТО

Меркель и Байден: Россия должна снизить концентрацию войск возле Украины

ЕС опровергает пропаганду РФ о "марионетке Украине" и поставках оружия из США

США в четверг объявят новые санкции против России - СМИ






Меркель и Байден: Россия должна снизить концентрацию войск возле Украины

Четверг, 15 апреля 2021, 09:09

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден призвали Россию отвести войска от границы с Украиной для деэскалации ситуации в регионе.

Об этом заявил в среду официальный представитель правительства Германии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

В среду Меркель и Байден провели телефонный разговор, в котором обсудили последние события на Востоке Украины и призвали Россию избегать дальнейшей эскалации.

Читайте также
США в четверг объявят новые санкции против России - СМИ

"Канцлер и президент договорились, что Россия должна сократить последнее наращивание войск, чтобы снизить эскалацию ситуации", - заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

В заявлении Белого дома говорится, что Байден и Меркель "выразили обеспокоенность наращиванием российских войск на границах Украины и в оккупированном Крыму и подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден беседовал с президентом России Владимиром Путиным во вторник, чтобы подчеркнуть последствия, которые могут ожидать Россию из-за ее действий.

Напомним, турецкие дипломатические источники заявили в среду, что США отменили размещение двух военных кораблей в Черном море.

Читайте также: Слова или действия: насколько Джо Байден готов поддержать Украину в сдерживании РФ

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Донбасс и ОРДЛО Россия Меркель Байден
powered by lun.ua