У Нідерландах з 200 людьми повторилася історія, що призвела до відставки попереднього уряду

У Нідерландах близько 200 людей помилково отримали повідомлення про позбавлення соцдопомоги за "шахрайство" та необхідність повернути вже отримані виплати на суми у тисячі євро.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Спершу інформація поширилася у ЗМІ, згодом її підтвердила речниця податкової служби.

За її словами, помилка сталася через те, що дані щодо цих людей від служби імміграції (IND) не були опрацьовані належним чином. Внаслідок цього люди отримали автоматично згенеровані листи про те, що вони втрачають свою соцдопомогу та повинні повернути кошти, отримані у в попередні роки - іноді навіть за період з 2014 до 2020 року.

У ЗМІ цитували історію жінки родом з Марокко, якій, згідно з цим листом, потрібно було б повернути 10 000 євро, хоча родина фактично живе на ці кошти.

Речниця податкової служби зазначила, що помилку виявили минулого тижня і зараз виправляють наслідки.

"Кожному з цих людей особисто зателефонують і кожен отримає від нас листа з вибаченнями. Нікому не доведеться повертати ніяких коштів", - сказала вона.

Нагадаємо, скандал, коли податкові органи помилково звинуватили тисячі сімей у шахрайстві з дитячими виплатами, призвели до відставки попереднього уряду.

Детальніше про це у статті: Економія за етнічною ознакою: як виплата допомоги для дітей повалила уряд Нідерландів.

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