В Нидерландах с 200 людей повторилась история, которая привела к отставке предыдущего правительства

В Нидерландах около 200 человек ошибочно получили сообщение о лишении соцпомощи за "мошенничество" и необходимость вернуть уже полученные выплаты на суммы в тысячи евро.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Сначала информация распространилась в СМИ, впоследствии ее подтвердила пресс-секретарь налоговой службы.

По ее словам, ошибка произошла из-за того, что данные по этим людям от службы иммиграции (IND) не были проработаны должным образом. В результате люди получили автоматически сгенерированные письма о том, что они теряют свою соцпомощь и должны вернуть средства, полученные в предыдущие годы - иногда даже за период с 2014 до 2020 года.

В СМИ цитировали историю женщины родом из Марокко, которой, согласно этому письму, нужно было бы вернуть 10 000 евро, хотя семья фактически живет на эти деньги.

Представитель налоговой службы отметила, что ошибку обнаружили на прошлой неделе и сейчас исправляют последствия.

"Каждому из этих людей лично позвонят и каждый получит от нас письмо с извинениями. Никому не придется возвращать никакие деньги", - сказала она.

Напомним, скандал, когда налоговые органы ошибочно обвинили тысячи семей в мошенничестве с детскими выплатами, привели к отставке предыдущего правительства.