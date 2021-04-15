Макрон не отказывается от цели восстановить Нотр-Дам до 2024 года

Через два года после пожара в соборе Парижской Богоматери президент Франции Эммануэль Макрон посетил место реконструкции собора утром в четверг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Это было его первое возвращение на место событий после пожара.

Надев спецодежду, ботинки и строительный шлем, президент в сопровождении мэра Парижа Анн посетил строительную площадку над нефом.

В четверг в интервью Parisien Макрон заявил, что обязательства восстановить собор до 2024 года будут соблюдены, хотя ответственный за реконструкцию Жан-Луи Жоржелен и министр культуры Розлин Башело проявили себя более сдержанно в этом вопросе: оба считают, что собор можно восстановить, но работа продолжится далеко после 2024 года.

Вскоре после разрушения крыши и шпиля собора в пожаре 15 апреля 2019 президент Эммануэль Макрона заявил, что хочет восстановить его за пять лет. Через год в видеообращении он возобновил это обещание, несмотря на прерывание реконструкции в первую карантина. В тот день большой колокол "Эммануэль" из Южной башни зазвонил в 20.00, как символ стойкости.

Причина пожара два года назад еще не выяснена до конца: катастрофу могла вызвать неисправность электрической системы или зажженная сигарета.