ЄС висловив солідарність із США через масштабну кібератаку РФ

Європейський союз висловив солідарність із США у зв’язку з масштабною кібератакою через програмне забезпечення компанії SolarWinds, яку США пов’язують з Росією.

Таку заяву оприлюднив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, пише "Європейська правда".

"ЄС та країни-члени висловлюють солідарність із США щодо впливу злочинної кібердіяльності, зокрема операцію через SolarWinds, яку, за оцінками США, здійснила Російська Федерація", - заявив Боррель.

Він додав, що ЄС поділяє стурбованість партнерів через зростаючу кількість кібервтручань з боку зловмисників

"Злочинне використання інформаційно-комунікаційних технологій підриває переваги, які дають вони та Інтернет, і демонструє, що деякі гравці готові ставити під ризик міжнародну безпеку та стабільність. Усі мають утриматися від безвідповідальної та дестабілізуючої поведінки у кіберпросторі", - зазначив Жозеп Боррель.

Він додав, що ЄС продовжить розслідувати кіберінциденти з метою ефективніше виявляти та попереджати їх, у тому числі у співпраці з міжнародними партнерами.

"Ми закликаємо США сприяти і відігравати конструктивну роль у триваючих розслідуваннях та вжити належних заходів для підвищення безпеки і надійності продуктів і послуг у сфері інформаційно-комунікаційних технологій", - зазначив Боррель.

Головний дипломат ЄС додав, що блок продовжить працювати над створенням спеціальної програми для просування відповідальної поведінки держав у кіберпросторі у рамках ООН.

Як повідомлялося, 15 квітня США оголосили нові санкції проти Росії та вислали 10 дипломатів.

Серед іншого, США офіційно назвали Російську службу зовнішньої розвідки (СВР), також відому як APT 29, "Cozy Bear," і "The Dukes", виконавцем широкомасштабної кібершпигунської кампанії, що використовувала платформу SolarWinds Orion та інші інформаційні технології. Розвідувальне співтовариство США має високу впевненість у своїй оцінці причетності СВР.

В результаті кіберзламу хакери отримали доступ до тисяч компаній і державних установ, які використовували продукти компанії.