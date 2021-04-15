ЕС выразил солидарность с США из-за масштабной кибератаки РФ

Европейский Союз выразил солидарность с США в связи с масштабной кибератакой через программное обеспечение компании SolarWinds, которую связывают с Россией.

Такое заявление обнародовал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, пишет "Европейская правда".

"ЕС и страны-члены выражают солидарность с США по поводу влияния преступной кибердеятельности, в частности операции через SolarWinds, которую, по оценкам США, осуществила Российская Федерация", - заявил Боррель.

Он добавил, что ЕС разделяет обеспокоенность партнеров из-за растущего количества кибервмешательств со стороны злоумышленников

"Преступное использование информационно-коммуникационных технологий подрывает преимущества, которые дают они и интернет, и демонстрирует, что некоторые игроки готовы ставить под угрозу международную безопасность и стабильность. Все должны воздержаться от безответственного и дестабилизирующего поведения в киберпространстве", - отметил Боррель.

Он добавил, что ЕС продолжит расследовать киберинциденты, чтобы эффективнее выявлять и предупреждать их, в том числе в сотрудничестве с международными партнерами.

"Мы призываем США способствовать и играть конструктивную роль в продолжающихся расследованиях и принять надлежащие меры для повышения безопасности и надежности продуктов и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий", - отметил Боррель.

Главный дипломат ЕС отметил, что блок продолжит работать над созданием специальной программы для продвижения ответственного поведения государств в киберпространстве в рамках ООН.

Как сообщалось, 15 апреля США объявили новые санкции против России и выслали 10 дипломатов.

Среди прочего, США официально назвали российскую Службу внешней разведки (СВР), также известную как APT 29 "Cozy Bear," и "The Dukes", исполнителем широкомасштабной кибершпионской кампании, использовавшей платформу SolarWinds Orion и другие информационные технологии. Разведывательное сообщество США уверено в своей оценке причастности СВР.

В результате кибервзлома хакеры получили доступ к тысячам компаний и государственных учреждений, которые использовали продукты компании.