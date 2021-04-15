Кулеба привітав нові санкції США проти РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав нові санкції США, запроваджені проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму Twitter.

"Україна вітає новий пакет санкцій США, який посилює відповідальність Кремля за окупацію Криму та масштабні порушення прав людини на півострові. Ми також підтримуємо реакцію США на зловмисне втручання РФ у справи інших країн, зокрема у вибори в США. Демократія потребує захисту", - відреагував Дмитро Кулеба.

Україна вітає новий пакет санкцій США, який посилює відповідальність Кремля за окупацію Криму та масштабні порушення прав людини на півострові. Ми також підтримуємо реакцію США на зловмисне втручання РФ у справи інших країн, зокрема у вибори в США. Демократія потребує захисту. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 15, 2021

Нагадаємо, 15 квітня Сполучені Штати оголосили про видворення 10 російських дипломатів та нові санкції щодо Росії за втручання у вибори і зловмисну ​​кібердіяльність.

Серед іншого, США офіційно назвали Російську службу зовнішньої розвідки (СВР), також відому як APT 29, "Cozy Bear," і "The Dukes", виконавцем широкомасштабної кібершпигунської кампанії, що використовувала платформу SolarWinds Orion та інші інформаційні технології.

Казначейство США видало директиву, яка забороняє американським фінансовим установам брати участь на первинному ринку рублевих або нерублевих облігацій, випущених після 14 червня 2021 року Центральним банком РФ, Фондом національного багатства РФ або Міністерством фінансів РФ; а також позичати рублеві або нерублеві деноміновані кошти Центральному банку РФ, Фонду національного багатства або Міністерству фінансів.

Крім того, Казначейство додало в санкційний список 32 юридичні та фізичні особи, які здійснювали спроби уряду Росії впливати на президентські вибори у США 2020 року та інші акти дезінформації та втручання.

Також у партнерстві з Європейським Союзом, Великобританією, Австралією та Канадою Казначейство додало у санкційний список вісім фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з постійною окупацією та репресіями Росії в Криму.

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