Кулеба поприветствовал новые санкции США против РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поприветствовал новые санкции США, введенные против России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем Twitter.

"Украина приветствует новый пакет санкций США, который усиливает ответственность Кремля за оккупацию Крыма и масштабные нарушения прав человека на полуострове. Мы также поддерживаем реакцию США на злонамеренное вмешательство РФ в дела других стран, в частности в выборы в США. Демократия нуждается в защите", - отреагировал Дмитрий Кулеба.

Україна вітає новий пакет санкцій США, який посилює відповідальність Кремля за окупацію Криму та масштабні порушення прав людини на півострові. Ми також підтримуємо реакцію США на зловмисне втручання РФ у справи інших країн, зокрема у вибори в США. Демократія потребує захисту. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 15, 2021

Напомним, 15 апреля Соединенные Штаты объявили о выдворении 10 российских дипломатов и новых санкциях в отношении России за вмешательство в выборы и злонамеренную кибердеятельность.

Среди прочего, США официально назвали Русскую службу внешней разведки (СВР), также известную как APT 29 "Cozy Bear," и "The Dukes", исполнителем широкомасштабной кибершпионской кампании, что использовала платформу SolarWinds Orion и другие информационные технологии.

Казначейство США выпустило директиву, запрещающую американским финансовым учреждениям участвовать на первичном рынке рублевых или нерублевих облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года Центральным банком РФ, Фондом национального богатства РФ или Министерством финансов РФ; а также занимать рублевые или нерублевые деноминированные средства Центральному банку РФ, Фонду национального богатства или Министерству финансов.

Кроме того, Казначейство добавило в санкционный список 32 юридических и физических лица, которые осуществляли попытки правительства России влиять на президентские выборы в США 2020 года и другие акты дезинформации и вмешательства.

Казначейство в партнерстве с Европейским Союзом, Великобританией, Австралией и Канадой добавило в санкционный список восемь физических и юридических лиц, связанных с постоянной оккупацией и репрессиями России в Крыму.

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