Меркель закликала парламент розширити повноваження уряду щодо локдаунів

Ангела Меркель закликала депутатів Бундестагу підтримати розширення повноважень федерального уряду щодо локдаунів в окремих землях.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Вона наголосила, що "третя хвиля" продовжує набирати розмаху, а більшість громадян підтримують жорсткі обмеження.

"Лікарі екстреної допомоги надсилають сигнали лиха одне за одним. Хто ми такі, щоб ігнорувати їхні прохання?" - заявила Меркель.

Уряд просить парламент підтримати зміни до закону щодо захисту від інфекцій, що нададуть федеральному уряду можливість встановлювати нові обмеження, включно з комендантською годиною, навіть якщо регіональні лідери будуть виступати проти.

Серед парламентських сил, проти локдаунів виступає передусім крайньо права "Альтернатива для Німеччини", називаючи нові заходи безпрецедентним наступом на демократичні свободи. Проте критики знайшлися і серед консерваторів-однопартійців Ангели Меркель.

Щоденний приріст заражень у Німеччині вже наближається до показників, які фіксували на "піку" осінньо-зимової хвилі епідемії.

15 квітня повідомили про 29 426 нових хворих, що є найбільшим зростанням з 8 січня.

Водночас цього ж дня країна встановила новий вакцинаційний рекорд - за день щеплення від коронавірусу отримали близько 739 тисяч осіб.