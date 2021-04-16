Меркель призвала парламент расширить полномочия правительства по локдаунам

Ангела Меркель призвала депутатов Бундестага поддержать расширение полномочий федерального правительства в вопросе локдаунов в отдельных землях.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Она подчеркнула, что третья волна продолжает набирать размах, а большинство граждан поддерживают жесткие ограничения.

"Врачи экстренной помощи направляют сигналы бедствия один за другим. Кто мы такие, чтобы игнорировать их просьбы?" - заявила Меркель.

Правительство просит парламент поддержать изменения в закон о защите от инфекций, которые предоставят федеральному правительству возможность устанавливать новые ограничения, включая комендантский час, даже если региональные лидеры будут выступать против.

Среди парламентских сил против локдаунов выступает прежде всего крайне правая "Альтернатива для Германии", называя новые меры беспрецедентным наступлением на демократические свободы. Однако критики нашлись и среди консерваторов-однопартийцев Ангелы Меркель.

Ежедневный прирост заражений в Германии уже приближается к показателям, которые фиксировали на пике осенне-зимней волны эпидемии.

15 апреля сообщили о 29 426 новых больных, находящихся наибольшим ростом с 8 января.

В то же время этот же день страна установила новый рекорд вакцинации - за день прививки от коронавируса получили около 739 000 человек.