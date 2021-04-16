Зеленський про потенційну зустріч Путіна і Байдена: "правильно і дуже вчасно"

Президент України Володимир Зеленський сказав, що вважає "правильною і своєчасною" ініціативу президента США Джо Байдена щодо зустрічі з президентом РФ Владіміром Путіним. Водночас, додав він, розмова про Україну без України буде "не настільки предметною".

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він сказав у відповідь на запитання ЗМІ у Парижі після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

"Я вважаю, що це правильно і дуже вчасно, і це дуже важливо. Коли є такий діалог, гармати мовчать. Це могло би вирішити деякі питання", - зазначив Володимир Зеленський.

Він торкнувся і питання про те, чи справедливо говорити про Україну без України.

"Питання навіть не в справедливості. Це не так предметно - коли питання обговорюють без нас. І це ще раз буде показувати, що великі країни - все (обертається) навколо них", - зазначив президент України.

Нагадаємо, під час останньої телефонної розмови Байден запропонував Путіну зустріч у третій країні для розмови про питання спільного інтересу, зокрема і про Україну.

Того ж дня відбулася телефонна розмова Путіна і президента Фінляндії, у якій Саулі Нііністьо висловив свою стурбованість через ситуацію в Україні і заявив про необхідність переговорів і прийняття заходів щодо зниження напруги.

Фінляндія запропонувала США та Росії прийняти можливу зустріч Путіна та Байдена.

Таку пропозицію висунула також Чехія.