Зеленский о потенциальной встреча Путина и Байдена: "правильно и очень вовремя"

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что считает "правильной и своевременной" инициативу президента США Джо Байдена о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. В то же время, добавил он, разговор об Украине без Украины будет "не столь предметным".

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он сказал в ответ на вопрос СМИ в Париже после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлеркой Германии Ангелой Меркель..

"Я считаю, что это правильно и очень вовремя, и это очень важно. Когда есть такой диалог - пушки молчат. Это могло бы решить некоторые вопросы", - отметил Владимир Зеленский.

Он коснулся и вопроса о том, справедливо ли говорить об Украине без Украины.

"Вопрос даже не в справедливости. Это не так предметно - когда вопрос обсуждают без нас. И это еще раз будет показывать, что большие страны - все (вращается) вокруг них", - отметил президент Украины.

Напомним, во время последнего телефонного разговора Байден предложил Путину встречу в третьей стране для разговора о вопросах, представляющих общий интерес, в том числе и об Украине.

В тот же день состоялся телефонный разговор Путина и президента Финляндии, в котором Саули Ниинистьо выразил свою обеспокоенность из-за ситуации в Украине и заявил о необходимости переговоров и принятие мер по снижению напряженности.

Финляндия предложила США и России принять возможную встречу Путина и Байдена.

Такое предложение выдвинула также Чехия.