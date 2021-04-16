У Німеччині продають фальшиві довідки про вакцинацію за 150 євро - ЗМІ

Журналісти програми Report Mainz, яка виходить в ефірі німецького мовника ARD, стверджують, що викрили продавців фальшивих довідок про щеплення.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Згідно з журналістським розслідуванням, так звані "паспорти щеплень" (Impfpässe), які діють у Німеччині, пропонують на продаж у кількох групах у месенджері Telegram.

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Оголошення про продаж довідок, які, як стверджують журналісти, можна купити за 150 євро, супроводжуються фотографіями з печатками, підписами та наліпками з номерами партій вакцин.

Якщо вірити даним з печаток, то вони походять з великих центрів вакцинації у таких містах як Бонн, Франкфурт-на-Майні, Мюнхен, Дюссельдорф, Аусбург чи Франкенталь. Журналістам Report Mainz вдалося отримати такі підроблені "паспорти щеплень", які практично неможливо відрізнити від оригінальних.

Також редакції Report Mainz вдалося особисто поговорити з одним з продавців підроблених довідок. Він розповів, що отримує запити про купівлю довідок з усієї Німеччини, і що в один з днів продав понад 30 документів. Вартість одного "паспорта вакцинації" становить 150 євро, але при купівлі гуртом він пропонує знижки - як-от два за 200 євро або десять лише за 1250 євро.

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В управлінні кримінальної поліції землі Гессен, куди звернулися журналісти, запевнили, що тримають у полі зору торгівлю фальшивими довідками про щеплення, і що відповідні розслідування будуть здійснені й щодо продавців, викритих Report Mainz.

У законодавстві Німеччини передбачена кримінальна відповідальність як за виготовлення та розповсюдження, так і за використання подібних довідок. Утім, ситуацію ускладнює те, що порожні бланки "паспортів вакцинації" можна купити у вільному продажі, що сприяє збільшенню пропозицій сфальшованих документів.