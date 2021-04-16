В Германии продают фальшивые справки о вакцинации за 150 евро - СМИ
Журналисты программы Report Mainz, которая выходит в эфире немецкого вещателя ARD, утверждают, что разоблачили продавцов фальшивых справок о прививках.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.
Согласно журналистскому расследованию, так называемые "паспорта прививок" (Impfpässe), которые действуют в Германии, предлагают на продажу в нескольких группах в мессенджере Telegram.
Объявления о продаже справок, которые, как утверждают журналисты, можно купить за 150 евро, сопровождаются фотографиями с печатями, подписями и наклейками с номерами партий вакцин.
Если верить данным с печатей, то они происходят из крупных центров вакцинации в таких городах как Бонн, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Дюссельдорф, Аусбург или Франкенталь. Журналистам Report Mainz удалось получить такие поддельные "паспорта прививок", которые практически невозможно отличить от оригинальных.
Также редакции Report Mainz удалось лично поговорить с одним из продавцов поддельных справок. Он рассказал, что получает запросы о покупке справок со всей Германии, и в один из дней продал более 30 документов. Стоимость одного "паспорта вакцинации" составляет 150 евро, но при покупке вместе он предлагает скидки - например два за 200 евро или десять всего за 1250 евро.
В управлении уголовной полиции земли Гессен, куда обратились журналисты, заверили, что держат в поле зрения торговлю фальшивыми справками о прививках, и соответствующие расследования будут осуществлены и в отношении продавцов, уличенных Report Mainz.
В законодательстве Германии предусмотрена уголовная ответственность как за изготовление и распространение, так и за использование подобных справок. Впрочем, ситуацию осложняет то, что пустые бланки "паспортов вакцинации" можно купить в свободной продаже, что способствует увеличению предложений сфальсифицированных документов.