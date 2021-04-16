В Германии продают фальшивые справки о вакцинации за 150 евро - СМИ

Журналисты программы Report Mainz, которая выходит в эфире немецкого вещателя ARD, утверждают, что разоблачили продавцов фальшивых справок о прививках.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Согласно журналистскому расследованию, так называемые "паспорта прививок" (Impfpässe), которые действуют в Германии, предлагают на продажу в нескольких группах в мессенджере Telegram.

Читайте также Меркель сделала прививку от коронавируса вакциной AstraZeneca

Объявления о продаже справок, которые, как утверждают журналисты, можно купить за 150 евро, сопровождаются фотографиями с печатями, подписями и наклейками с номерами партий вакцин.

Если верить данным с печатей, то они происходят из крупных центров вакцинации в таких городах как Бонн, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Дюссельдорф, Аусбург или Франкенталь. Журналистам Report Mainz удалось получить такие поддельные "паспорта прививок", которые практически невозможно отличить от оригинальных.

Читайте также Меркель призвала парламент расширить полномочия правительства по локдаунам

Также редакции Report Mainz удалось лично поговорить с одним из продавцов поддельных справок. Он рассказал, что получает запросы о покупке справок со всей Германии, и в один из дней продал более 30 документов. Стоимость одного "паспорта вакцинации" составляет 150 евро, но при покупке вместе он предлагает скидки - например два за 200 евро или десять всего за 1250 евро.

В управлении уголовной полиции земли Гессен, куда обратились журналисты, заверили, что держат в поле зрения торговлю фальшивыми справками о прививках, и соответствующие расследования будут осуществлены и в отношении продавцов, уличенных Report Mainz.

В законодательстве Германии предусмотрена уголовная ответственность как за изготовление и распространение, так и за использование подобных справок. Впрочем, ситуацию осложняет то, что пустые бланки "паспортов вакцинации" можно купить в свободной продаже, что способствует увеличению предложений сфальсифицированных документов.