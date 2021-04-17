Естонський депутат включився у зум-засідання парламенту з ліжка, з музикою та без сорочки

Під час онлайн-засідання естонського парламенту Рійгікогу депутата Тармо Круузімяе упіймали за курінням електронної сигарети і слуханням музики, при цьому політики стежив за засіданням з ліжка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Postimees.

Коли Круузімяе запропонували озвучити своє питання і з ним було встановлено віддалене з'єднання, камера продемонструвала розслабленого на ліжку депутата, який покурює електронну сигарету і насолоджується музикою.

На засіданні обговорювалася тема кліматичної нейтральності, і її досягнення в Естонії до 2035 року. Спочатку Круузімяе збирався поставити щодо неї питання, але в потрібний момент опинився поглинений чимось іншим.

Після того, як домогтися від депутата реакції так і не вдалося, Мартін Хельме, який вів засідання, був змушений оголосити перехід до наступного питання.

Віцеспікер Рійгікоу Ханно Певкур пояснив, що для учасників віддаленого засідання діють точно такі ж правила, як в замку Тоомпеа. "Іноді можна вийти на вулицю покурити, але, беручи участь в засіданні, треба працювати", - підкреслив Певкур.

"У нас чотири години поспіль тривало засідання. Чи доречно за ці чотири години попити води? Пригладити волосся? " - пояснив Круузімяе. Він заявив, що жодного разу не курив електронну сигарету за кафедрою і не потягував її, задаючи питання. "Але чекаючи своєї черги виступити, я курив е-сигарету. Я хотів відмовитися від куріння і курю е-сигарети ", - сказав депутат. Він додав, що, коли він виступає в Рійгікогу, перебуваючи при цьому на віддаленій роботі, на ньому завжди сорочка і фон теж зазвичай в порядку. "Це і є чарівність і біль віддаленої роботи" - додав він.

Канцелярія Рійгікогу пояснила, що щодо участі в дистанційному засіданні не встановлено спеціальних вимог до одягу або щодо куріння. "Технічно можливо брати участь у віддаленому засіданні за допомогою комп'ютера, підключеного до інтернету", - зазначила канцелярія.

Нагадаємо, оголений чоловік був помічений поруч із литовським депутатом Петрасом Гражулісом під час відеоконференції парламентського комітету з культури.