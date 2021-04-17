Эстонский депутат включился в зум-заседание парламента с кровати, с музыкой и без рубашки

Во время онлайн-заседание эстонского парламента Рийгикогу депутата Тармо Круузимяе поймали за курением электронной сигареты и слушанием музыки, при этом политики следил за заседанием с постели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Postimees.

Когда Круузимяе предложили озвучить свой вопрос и с ним было установлено удаленное соединение, камера продемонстрировала расслабленного на кровати депутата, покуривающегося электронную сигарету и наслаждающегося музыкой.

На заседании обсуждалась тема климатической нейтральности, и ее достижения в Эстонии до 2035 года. Сначала Круузимяе собирался поставить по ней вопросы, но в нужный момент оказался поглощен чем-то другим.

После того, как добиться от депутата реакции так и не удалось, Мартин Хельме, который вел заседание, был вынужден объявить переход к следующему вопросу.

Вице-спикер Рийгикоу Ханно Певкур пояснил, что для участников удаленного заседание действуют точно такие же правила, как в замке Тоомпеа. "Иногда можно выйти на улицу покурить, но, участвуя в заседании, надо работать", - подчеркнул Певкур.

"У нас 4 часа подряд продолжалось заседание. Уместно ли за эти 4 часа попить воды? Пригладить волосы? ", - пояснил Круузимяе. Он заявил, что ни разу не курил электронную сигарету за кафедрой и не потягивал ее, задавая вопросы. "Но в ожидании своей очереди выступить, я курил е-сигарету. Я хотел отказаться от курения и курю е-сигареты ", - сказал депутат. Он добавил, что, когда он выступает в Рийгикогу, находясь при этом на удаленной работе, на нем всегда рубашка и фон тоже обычно в порядке. "Это и есть обаяние и боль удаленной работы", - добавил он.

Канцелярия Рийгикогу пояснила, что на участие в дистанционном заседании не установлено специальных требований к одежде или о курении. "Технически возможно участвовать в отдаленном заседании с помощью компьютера, подключенного к интернету", - отметила канцелярия.

Напомним, обнаженный мужчина был замечен рядом с литовским депутатом Петрасом Гражулис во время видеоконференции парламентского комитета по культуре.