В Британии началась церемония похорон принца Филиппа, мужа королевы

В Великобритании началась церемония похорон принца Филиппа, герцога Эдинбургского и мужа королевы Елизаветы II.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Незадолго до 15.00 по местному времени гроб с телом герцога начала свое путешествие с Виндзорского замка в часовню Святого Георгия.

Гроб разместили на специальном катафалке Land Rover, который который принц Филипп помогал разрабатывать в течение 16 лет.

Автомобиль был изготовлен на заводе Land Rover в Солихалле в 2003 году. Герцог попросил автомобиль перекрасить в военный зеленый цвет и помог спроектировать открытую верхнюю заднюю часть автомобиля.

Гроб сопровождают участники процессии: сыновья принца и королевы, внуки, принцы Уильям и Гарри, а также другие члены королевской семьи и сотрудники двора принца Филиппа.

Траурное шествие проходит при участии оркестра гренадерской гвардии и представителей нескольких родов войск. В часовне святого Георгия пройдет небольшая церемония, в которой примут участие военные представители стран Содружества.

В 15.00 собравшиеся вместе со всей страной почтили память герцога минутой молчания, после которой началось отпевание принца, на котором присутствуют, в соответствии с коронавирусными ограничениями, только 30 родственников.

Супруг королевы Великобритании принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. По информации королевской семьи, он умер мирно в Виндзорском замке.