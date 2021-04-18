Стіну посольства Росії в Празі облили кетчупом 

У Празі поліція затримала сімох людей, які минулої ночі облили кетчупом стіну навколо території посольства Росії в Чехії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktualne.

За словами представника місцевих правоохоронних органів Яна Данека, поліція вночі виїхала на площу Бориса Нємцова, де знаходиться посольство Росії.

"На місці ми виявили семеро осіб, підозрюваних в неправомірних діях щодо майна", - сказав він. За його словами, всі вони були доставлені в місцеве відділення поліції.

За даними місцевих журналістів, станом на ранок неділі стіну посольства очистили від кетчупу.

Na ruském velvyslanectví v Bubenči hned brzo ráno uklízeli. V noci jim pocákali zeď kečupem. pic.twitter.com/tgNKnCNyiR — Ondřej Golis (@OndejGolis) April 18, 2021

Люди, які облили стіну посольства кетчупом, пояснили у коментарях ЗМІ, що кетчуп символізує кров, а " режим Путіна вчинив терористичний акт у Чехії".

Як повідомлялося, Чехія висилає 18 російських дипломатів та звинувачує РФ у організації вибуху військового складу.

Йдеться про вибух, що стався ще 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії, та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

Чеський Національний центр боротьби з організованою злочинністю оголосив про розшук російських агентів "Петрова" та "Баширова", відомих спробою отруєння у британському Солсбері. Ймовірно, йдеться про участь цих російських агентів у вибуху військового складу.

За даними чеських ЗМІ, організований вибух був найімовірніше здійснений для зриву постачання зброї, у тому числі в Україну.