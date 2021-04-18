Стену посольства России в Праге облили кетчупом

В Праге полиция задержала семерых человек, которые минувшей ночью облили кетчупом стену вокруг территории посольства России в Чехии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktualne.

По словам представителя местных правоохранительных органов Яна Данека, полиция ночью выехала на площадь Бориса Немцова, где находится посольство России.

"На месте мы обнаружили семь человек, подозреваемых в неправомерных действиях в отношении имущества", - сказал он. По его словам, все они были доставлены в местное отделение полиции.

По данным местных журналистов, по состоянию на утро воскресенья стену посольства очистили от кетчупа.

Na ruském velvyslanectví v Bubenči hned brzo ráno uklízeli. V noci jim pocákali zeď kečupem. pic.twitter.com/tgNKnCNyiR — Ondřej Golis (@OndejGolis) April 18, 2021

Люди, которые облили стену посольства кетчупом, пояснили в комментариях СМИ, что кетчуп символизирует кровь, а "режим Путина совершил террористический акт в Чехии".

Как сообщалось, Чехия высылает 18 российских дипломатов и обвиняет РФ в организации взрыва военного склада.

Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии, и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

Чешский Национальный центр по борьбе с организованной преступностью объявил о розыске российских агентов "Петрова" и "Баширова", известных попыткой отравления в британском Солсбери. Вероятно, речь идет об участии этих российских агентов во взрыве военного склада.

По данным чешских СМИ, организованный взрыв был скорее всего осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.