Вибухи в Чехії: опозиція каже про тероризм Росії, комуністи засумнівалися

Частина парламентської опозиції Чехії називає причетність Росії до вибухів на складах боєприпасів у 2014 році терористичною діяльністю, у той час як комуністична партія засумнівалася у звинуваченнях влади на адресу Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Czech Radio.

"Мова йде про акт державного тероризму, спрямованого проти суверенної демократичної держави", - заявив голова громадянських демократів Петр Фіала.

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Такої ж думки дотримується Маріан Юречко, глава християнських демократів і народників. "Я очікую, що уряд негайно виключить Росію зі списку можливих претендентів на будівництво реакторів в АЕС Дуковани. З країною, яка займається у нас терористичною діяльністю, не можна співпрацювати при реалізації таких серйозних проєктів", - написав політик у Twitter.

Вельми тривожною назвав отриману інформацію голова Піратської партії Іван Бартош. Він оцінив як адекватні вжиті чеським урядом кроки.

Керівник партії ТОР 09 Маркета Пекарова-Адамова заявила, що Росія не змирилася з тим, що Чехія вже не входить в її сферу впливу. "Вона веде проти нас війну, а сьогодні ми дізналися лише про частину її терористичної діяльності", - вважає Пекарова-Адамова. Вона також очікує, що чеський уряд ініціює в зв'язку з цією справою проведення саміту ЄС.

Водночас глава парламентських комуністів Войтех Філіп озвучену прем'єром і керівником МЗС інформацію поставив під сумнів.

"У мене більше запитань, ніж відповідей. Через сім років мені здається ця інформація неправдоподібною, все це скоріше схоже на ігри розвідслужб, а не на справжнє поліцейське розслідування. Найчастіше дипломати в Чехії перебувають чотири роки. Якщо мова йде про вибухи семирічної давності, то очевидно, що ми вже не говоримо про тих же самих співробітників російського посольства", - сказав Філіп.

Як повідомлялося, Чехія висилає 18 російських дипломатів та звинувачує РФ у організації вибуху військового складу.

Йдеться про вибух, що стався ще 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії, та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

За даними чеських ЗМІ, організований вибух був найімовірніше здійснений для зриву постачання зброї, у тому числі в Україну.

Росія готує відповідь на висилку 18 дипломатів з Праги і натякає на "закриття посольства Чехії".