Взрывы в Чехии: оппозиция говорит о терроризме России, коммунисты усомнились

Часть парламентской оппозиции Чехии называет причастность России к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году террористической деятельностью, в то время как коммунистическая партия усомнилась в обвинениях властей в адрес России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Czech Radio.

"Речь идет об акте государственного терроризма, направленного против суверенного демократического государства", - заявил председатель гражданских демократов Петр Фиала.

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Такого же мнения придерживается Мариан Юречко, глава христианских демократов и народников. "Я ожидаю, что правительство немедленно исключит Россию из списка возможных претендентов на строительство реакторов в АЭС Дукованы. Со страной, которая занимается у нас террористической деятельностью, нельзя сотрудничать при реализации таких серьезных проектов", - написал политик в Twitter.

Весьма тревожной назвал полученную информацию председатель Пиратской партии Иван Бартош. Он оценил как адекватные принятые чешским правительством шаги.

Руководитель партии ТОР 09 Маркета Пекарова-Адамова заявила, что Россия не смирилась с тем, что Чехия уже не входит в ее сферу влияния. "Она ведет против нас войну, а сегодня мы узнали лишь о части ее террористической деятельности", - считает Пекарова-Адамова. Она также ожидает, что чешское правительство инициирует в связи с этим делом проведения саммита ЕС.

В то же время глава парламентских коммунистов Войтех Филип озвученную премьером и главой МИД информацию поставил под сомнение.

"У меня больше вопросов, чем ответов. Через семь лет мне кажется эта информация неправдоподобной, все это скорее похоже на игры разведслужб, а не на настоящее полицейское расследование. Чаще всего дипломаты в Чехии находятся четыре года. Если речь идет о взрывах семилетней давности, то очевидно, что мы уже не говорим о тех же самых сотрудниках российского посольства", - сказал Филип.

Как сообщалось, Чехия высылает 18 российских дипломатов и обвиняет РФ в организации взрыва военного склада.

Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии, и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только за 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

По данным чешских СМИ, организованный взрыв был скорее всего осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.

Россия готовит ответ на высылку 18 дипломатов из Праги и намекает на "закрытие посольства Чехии".