ЄС і США закликали парламентарів Грузії підписати угоду для виходу з кризи

ЄС та США закликали членів парламенту Грузії підписати компромісну угоду, запропоновану главою Євроради, щоб вийти з політичної кризи.

Про це йдеться у спільній заяві речників глави дипломатії ЄС та Державного департаменту США у неділю, повідомляє "Європейська правда".

"Після майже шести місяців переговорів громадяни Грузії ясно дали зрозуміти, що вони хочуть, щоб політична криза закінчилася, і щоб всі обрані члени працювали разом в парламенті і вирішували серйозні проблеми, що стоять перед країною, включаючи регіональні проблеми, COVID і економічну кризу", - сказано в заяві.

"Пам'ятаючи про це, Європейський Союз і Сполучені Штати закликають всіх членів парламенту Грузії підписати угоду, яку сьогодні запропонує президент Європейської Ради Шарль Мішель. Це угода, яку всі члени можуть підписати добросовісно, замість односторонньої дії, яка підриває мету широкомасштабної угоди", - додається у заклику.

Відзначається, що інституційні реформи в угоді представляють важливий прогрес для демократичного розвитку Грузії і приносять значну користь її громадянам, допомагаючи створити більш незалежну судову систему, міцніші виборчі процеси і парламент, який може краще відображати голоси всього народу Грузії.

"Прийняття цього компромісу демонструє сміливість і рішучість усіх сторін поставити потреби громадян Грузії вище інтересів будь-якої однієї політичної партії", - наголосили в ЄС і США.

Нагадаємо, політична криза в Грузії триває вже декілька місяців. Після парламентських виборів 31 жовтня 2020 року засідання парламенту відвідують тільки шестеро з шістдесяти опозиційних депутатів, а решта відмовляються входити до парламенту і вимагають дострокових виборів.

За особистою вказівкою глави Євроради Шарля Мішеля дипломат Крістіан Даніельсон в березні двічі відвідав Тбілісі для сприяння у врегулюванні кризи. Він провів кілька зустрічей як з представниками влади, так і опозиції, проте досі зусилля Брюсселя не дали результату.

Детальніше про шлях виходу з кризи, запропонований ЄС, у статті: План дій для Грузії: як ЄС йде проти партії Саакашвілі у подоланні кризи