ЕС и США призвали парламентариев Грузии подписать соглашение для выхода из кризиса

ЕС и США призвали членов парламента Грузии подписать компромиссное соглашение, предложенное главой Евросовета, чтобы выйти из политического кризиса.

Об этом говорится в совместном заявлении представителей главы дипломатии ЕС и Государственного департамента США в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

"После почти шести месяцев переговоров граждане Грузии ясно дали понять, что они хотят, чтобы политический кризис закончился, и чтобы все избранные члены работали вместе в парламенте и решали серьезные проблемы, стоящие перед страной, включая региональные проблемы, COVID и экономический кризис", - говорится в заявлении.

"Помня об этом, Европейский Союз и Соединенные Штаты призывают всех членов парламента Грузии подписать соглашение, которое сегодня предложит президент Европейского Совета Шарль Мишель. Это соглашение, которое все члены могут подписать добросовестно, вместо одностороннего действия, которое подрывает цель широкомасштабного соглашения", - добавляется в призыве.

Отмечается, что институциональные реформы в соглашении представляют важный прогресс для демократического развития Грузии и приносят значительную пользу ее гражданам, помогая создать более независимую судебную систему, прочные избирательные процессы и парламент, который может лучше отражать голоса всего народа Грузии.

"Принятие этого компромисса демонстрирует смелость и решительность всех сторон поставить потребности граждан Грузии выше интересов какой-либо одной политической партии", - подчеркнули в ЕС и США.

Напомним, политический кризис в Грузии продолжается уже несколько месяцев. После парламентских выборов 31 октября 2020 года заседания парламента посещают только шестеро из шестидесяти оппозиционных депутатов, а остальные отказываются входить в парламент и требуют досрочных выборов.

По личному указанию главы Евросовета Шарля Мишеля дипломат Кристиан Даниельсон в марте дважды посетил Тбилиси для содействия в урегулировании кризиса. Он провел несколько встреч как с представителями власти, так и оппозиции, однако до сих пор усилия Брюсселя не дали результата.

Подробнее о пути выхода из кризиса, предложенный ЕС, в статье: План действий для Грузии: как ЕС идет против партии Саакашвили в преодолении кризиса