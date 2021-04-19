У Німеччині ХДС-ХСС досі не домовились про спільного кандидата на посаду канцлера

Партія Ангели Меркель "Християнсько-демократичний союз" та їхній баварський партнер "Християнсько-соціальний союз" не вклалися у встановлений для себе термін та не домовились про спільного кандидата на посаду канцлера до кінця тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Партіям належить обрати між новим лідером ХДС Арміном Лашетом і лідером ХСС Маркусом Зьодером, обравши, хто з них поведе блок на наступні федеральні вибори.

Як відомо, Ангела Меркель не збирається намагатися вп’яте переобратися на посаду канцлера.

І Зьодер, і Лашет є прем’єрами вагомих федеральних земель - Північного Рейну-Вестфалії та Баварії відповідно.

Перемовини тривали протягом всього минулого тижня. Партії збиралися визначитись зі спільним кандидатом до неділі, але у підсумку не вклалися у цей термін.

Пізно увечері в неділю Зьодер та Лашет зустрічалися у будівлі Бундестагу у Берліні, але, за даними агентства, їхня тригодинна розмова завершилася без результатів.

Якщо рішення не буде і під кінець понеділка, не виключено, що у процес включиться парламентська фракція.

Традиційно кандидатом від блоку стає представник ХДС, але зараз на тлі падіння її рейтингів і, на додачу, значної популярності Маркуса Зьодера він може стати більш виграшним кандидатом.

Водночас, Лашет має підтримку найвищої ланки ХДС - проте не всіх. Наприклад, Зьодера підтримали прем’єри Саксонії-Анхальта і Саару, які є членами ХДС.

ХСС майже одностайно підтримує Зьодера.

Як повідомлялося, Зьодер серйозно випереджає Лашета, в опитуваннях громадської думки щодо потенційного наступництва Ангели Меркель на посаді канцлера.

Одне з останніх опитувань, проведене на цьому тижні dimap для ARD, показало, що 44% німців та 72% виборців ХДС/ХСС віддають перевагу Зьодеру перед Лашетом. Лише 15% німців та 17% виборців блоку віддали перевагу Лашету.

Лашет відкинув важливість опитувань, зазначивши, що до виборів ще кілька місяців, і що в минулому він долав низькі рейтинги під час регіональних виборів.

Читайте також: Провал партії Меркель: що показала "генеральна репетиція" виборів до Бундестагу.