В Германии ХДС-ХСС до сих пор не договорились об общем кандидате на пост канцлера

Партия Ангелы Меркель "Христианско-демократический союз" и их баварский партнер "Христианско-социальный союз" не уложились в установленный для себя срок и не договорились об общем кандидате на пост канцлера до конца недели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Партиям предстоит выбрать между новым лидером ХДС Армином Лашетом и лидером ХСС Маркусом Зёдером, решив, кто из них поведет блок на следующие федеральные выборы. Как известно, Ангела Меркель не собирается пытаться пятый раз переизбраться на пост канцлера.

И Зьодер, и Лашет является премьерами весомых федеральных земель - Северного Рейна-Вестфалии и Баварии соответственно.

Переговоры продолжались в течение всей прошлой недели. Партии собирались определиться с общим кандидатом в воскресенье, но в итоге не уложились в этот срок.

Поздно вечером в воскресенье Зёдер и Лашет встречались в здании Бундестага в Берлине, но, по данным агентства, их трехчасовая беседа закончилась без результатов.

Если решения не будет и под конец понедельника, не исключено, что в процесс включится парламентская фракция.

Традиционно кандидатом от блока становится представитель ХДС, но сейчас на фоне падения её рейтингов и, вдобавок, значительной популярности Маркуса Зьодера он может стать более выигрышным кандидатом.

В то же время, Лашет имеет поддержку высшего звена ХДС - но не всех. Например, Зьодера поддержали премьеры Саксонии-Анхальт и Саара, которые являются членами ХДС. ХСС почти единодушно поддерживает Зьодера.

Как сообщалось, Зёдер серьезно опережает Лашета, в опросах общественного мнения относительно потенциального преемника Ангелы Меркель на посту канцлера.

Лашет отверг важность опросов, отметив, что до выборов еще несколько месяцев, и в прошлом он преодолевал низкие рейтинги во время региональных выборов.

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