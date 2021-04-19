Число жертв коронавируса в Германии превысило 80 тысяч

В Германии с начала пандемии COVID-19 умерли 80 006 человек, у которых был обнаружен коронавирус.

Об этом сообщил Институт имени Роберта Коха в понедельник, 19 апреля, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

За последние сутки в Германии было обнаружено 11 437 новых случаев заражения коронавирусом, 92 пациенты умерли.

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Накануне в Берлине почтили память жертв пандемии - в мемориальной церкви кайзера Вильгельма состоялось экуменическое богослужение. В церемонии приняли участие родственники погибших, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, канцлер Ангела Меркель и председатель Бундестага Вольфганг Шойбле.

"Мне кажется, что мы как общество недостаточно часто осознаем, что за всеми цифрами стоят судьбы и люди", - сказал президент Штайнмайер и добавил, что часто страдания и смерть остаются незаметными для общественности.

9 марта 2020 года в Германии подтвердили первые два случая смерти от коронавируса.

В то время как Германии удавалось сохранять сравнительно низкое количество смертей в течение первых месяцев пандемии, ситуация стала гораздо серьезнее в конце прошлого года.