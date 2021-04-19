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У Бельгії внаслідок пожежі в житловому будинку госпіталізували 24 особи

Понеділок, 19 квітня 2021, 11:38

У Бельгії 24 особи, у тому числі четверо пожежників, потрапили до лікарні внаслідок масштабної пожежі у житловому будинку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

Пожежа почалася близько 3 години в ніч на 19 квітня у чотириповерховому будинку в комуні Андерлехт, що у Брюссельському столичному регіоні. 

З 24 госпіталізованих, троє з серйозними травмами або отруєнням газом, але обійшлося без загиблих.

Гасіння пожежі ускладнювало розташування будинку у щільно забудованому кварталі, а також характер конструкції, що загрожувала цілковитим обвалом будівлі, тому вогнеборці працювали переважно ззовні. 

Через пожежу евакуювали кілька десятків мешканців прилеглих будинків, їх розмістили у комісаріаті поліції.

Причину пожежі встановлюють.

Нагадаємо, 16 квітня через масштабну пожежу на складі у передмісті Парижа майже пів дня було заблоковано рух однієї лінії електрички та декілька доріг. 

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