У Бельгії внаслідок пожежі в житловому будинку госпіталізували 24 особи

У Бельгії 24 особи, у тому числі четверо пожежників, потрапили до лікарні внаслідок масштабної пожежі у житловому будинку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

Пожежа почалася близько 3 години в ніч на 19 квітня у чотириповерховому будинку в комуні Андерлехт, що у Брюссельському столичному регіоні.

З 24 госпіталізованих, троє з серйозними травмами або отруєнням газом, але обійшлося без загиблих.

Гасіння пожежі ускладнювало розташування будинку у щільно забудованому кварталі, а також характер конструкції, що загрожувала цілковитим обвалом будівлі, тому вогнеборці працювали переважно ззовні.

Через пожежу евакуювали кілька десятків мешканців прилеглих будинків, їх розмістили у комісаріаті поліції.

Причину пожежі встановлюють.

Нагадаємо, 16 квітня через масштабну пожежу на складі у передмісті Парижа майже пів дня було заблоковано рух однієї лінії електрички та декілька доріг.