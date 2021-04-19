В Бельгии в результате пожара в жилом доме госпитализировали 24 человека

В Бельгии 24 человека, в том числе четверо пожарных, попали в больницу в результате масштабного пожара в жилом доме.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

Пожар начался около 3 часов в ночь на 19 апреля в четырехэтажном доме в коммуне Андерлехт, что в Брюссельском столичном регионе.

Из 24 госпитализированных, трое с серьезными травмами или отравлением газом, но обошлось без погибших.

Тушение пожара осложняло расположение дома в квартале с плотной застройкой, а также характер конструкции, что угрожала полным обвалом здания, поэтому пожарные работали извне.

Из-за пожара эвакуировали несколько десятков жителей соседних домов, их разместили в комиссариате полиции.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, 16 апреля из-за масштабного пожара на складе в пригороде Парижа почти половину дня было заблокировано движение одной линии электрички и несколько дорог.