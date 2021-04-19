Чехія вражена масштабом висилки своїх дипломатів з РФ, обдумує подальші кроки

Чехія заявила, що видворення Росією 20 співробітників посольства у Москві у відповідь на висилку Праги 18 російських співробітників посольства стало сильнішою реакцією, ніж очікувалося, тому чеський уряд обговорить подальші кроки.

Про це в понеділок заявив віцепрем’єр Чехії Ян Гамачек, який також виконує обов’язки міністрів внутрішніх і зовнішніх справ, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Lidovky.

"Реакція сильніша, ніж ми очікували. Дипломатів більше, ніж ми видворили співробітників спецслужб", - сказав Гамачек на пресконференції.

Читайте також У НАТО підтримали Чехію, нагадавши про небезпечну поведінку Росії

Він повідомив, що обговорить з прем’єр-міністром Бабішем подальші кроки чеської дипломатії, зокрема, через висилку з Москви заступника посла Чехії. За словами Гамачека, висилка дипломата такого статусу зробила російську відповідь "на сходинку вищою" від чеського кроку.

"Я зустрінуся з прем'єр-міністром, і ми обговоримо, чи потрібно і коли робити подальші кроки чеської сторони", - сказав Гамачек.

Він також заявив, що на відеоконференції в понеділок попросив колег-міністрів закордонних справ ЄС "висловити солідарність" з Чехією.

"Я сподіваюся, що також виходячи з цього... ми довідаємось про більше висловлювань підтримки, і держави-члени вирішать, чи додавати якісь конкретні рішення", - сказав Гамачек.

Читайте також Дипломатична війна: Росія видворяє 20 співробітників посольства Чехії

Нагадаємо, 18 квітня Росія оголосила 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата у відповідь на рішення Праги вислати 18 російських дипломатів через організацію агентами РФ вибухів на складі боєприпасів у 2014 році.

Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії, та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

За даними чеських ЗМІ, організований вибух був найімовірніше здійснений для зриву постачання зброї, у тому числі в Україну.

Читайте більше у статті: Російський вибух: як "Петров і Боширов" надовго зіпсували відносини Чехії з РФ