Чехия не просила ЕС о выдворении дипломатов, новые санкции против РФ не рассматриваются

Европейский Союз пока не планирует новых санкций против России из-за наращивания военных сил на границе Украины, а также из-за скандала в Чехии с российскими шпионами, которые взорвали склад боеприпасов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель после видеоконференции глав МИД ЕС.

Борреля спросили о том, просила ли Чехия о скоординированной высылке российских дипломатов, и планирует ли Брюссель новые санкции в связи с последними событиями, а также с наращиванием российских войск на границе с Украиной.

"Ответ на оба вопроса - нет. Не было запроса на широкое выдворение российских дипломатов из всех стран-членов. Пока также не идет речь о расширении санкций. Ситуация может измениться, но пока она такова", - сказал Боррель.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-встрече с министрами иностранных дел ЕС предложил Евросоюзу подготовить новые секторальные санкции против России на фоне взыскания войск РФ в украинской границы.

Как сообщалось, Чехия высылает 18 российских дипломатов и обвиняет РФ в организации взрыва военного склада.

Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только спустя 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

По данным чешских СМИ, взрыв был, скорее всего, осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину. Россия в ответ заявила о высылке 20 сотрудников посольства Чехии.

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