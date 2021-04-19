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Глава МЗС Чехії каже, що просив країни ЄС вислати дипломатів РФ – ЗМІ

Понеділок, 19 квітня 2021, 18:38

Глава МЗС і віцепрем’єр Чехії Ян Гамачек заявив, що просив своїх колег по ЄС розглянути можливість висилки російських дипломатів.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News, передає "Європейська правда".

"Ми дуже цінуємо голос Великої Британії, і ми чуємо подібну підтримку з боку Європейського Союзу та Сполучених Штатів", - сказав він.

"Ми звісно ж хотіли б просити про солідарність, і я попросив своїх колег також розглянути питання про вислання інших російських чиновників, які діють на їх території, але це, очевидно, рішення, яке мають прийняти ці окремі країни" – заявив Гамачек.

Міністр нагадав, що його уряд видворив трьох росіян, коли Британія закликала союзників приєднатися до масової висилки російських чиновників після отруєння "Новічком" подвійного агента Сергєя Скрипаля і його доньки.

"Ми розцінили це як знак підтримки та солідарності з Британією, на яку націлені ці злочинці", - сказав Гамачек.

"Очевидно, ми були б дуже раді побачити ... [подібну] реакцію наших союзників" – додав він.

Варто зазначити, що головний дипломат ЄС Жозеп Боррель після відеоконференції глав МЗС ЄС сказав, що Чехія не просила про скоординовану висилку російських дипломатів.

" Не було запиту на широке видворення російських дипломатів з усіх країн-членів" - заявив він.

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