Глава МЗС Чехії каже, що просив країни ЄС вислати дипломатів РФ – ЗМІ
Глава МЗС і віцепрем’єр Чехії Ян Гамачек заявив, що просив своїх колег по ЄС розглянути можливість висилки російських дипломатів.
Про це він сказав в інтерв’ю Sky News, передає "Європейська правда".
"Ми дуже цінуємо голос Великої Британії, і ми чуємо подібну підтримку з боку Європейського Союзу та Сполучених Штатів", - сказав він.
"Ми звісно ж хотіли б просити про солідарність, і я попросив своїх колег також розглянути питання про вислання інших російських чиновників, які діють на їх території, але це, очевидно, рішення, яке мають прийняти ці окремі країни" – заявив Гамачек.
Міністр нагадав, що його уряд видворив трьох росіян, коли Британія закликала союзників приєднатися до масової висилки російських чиновників після отруєння "Новічком" подвійного агента Сергєя Скрипаля і його доньки.
"Ми розцінили це як знак підтримки та солідарності з Британією, на яку націлені ці злочинці", - сказав Гамачек.
"Очевидно, ми були б дуже раді побачити ... [подібну] реакцію наших союзників" – додав він.
Варто зазначити, що головний дипломат ЄС Жозеп Боррель після відеоконференції глав МЗС ЄС сказав, що Чехія не просила про скоординовану висилку російських дипломатів.
" Не було запиту на широке видворення російських дипломатів з усіх країн-членів" - заявив він.
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