Глава МИД Чехии говорит, что просил страны ЕС выслать дипломатов РФ - СМИ

Глава МИД и вице-премьер Чехии Ян Гамачек заявил, что просил своих коллег по ЕС рассмотреть возможность высылки российских дипломатов.

Об этом он сказал в интервью Sky News, передает "Европейская правда".

"Мы очень ценим голос Великобритании, и мы слышим подобную поддержку со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов", - сказал он.

"Мы конечно хотели бы просить о солидарности, и я попросил своих коллег также рассмотреть вопрос о высылке других российских чиновников, действующих на их территории, но это, очевидно, решение, которое должны принять эти отдельные страны", - заявил Гамачек.

Министр напомнил, что его правительство выдворил трех россиян, когда Британия призвала союзников присоединиться к массовой высылки российских чиновников после отравления "Новичком" двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.

"Мы расценили это как знак поддержки и солидарности с Британией, на которую нацелены эти преступники", - сказал Гамачек.

"Очевидно, мы были бы очень рады увидеть ... [подобную] реакцию наших союзников", - добавил он.

Стоит отметить, что главный дипломат ЕС Хосеп Боррель после видеоконференции глав МИД ЕС сказал, что Чехия не просила о скоординированной высылке российских дипломатов.

"Не было запроса на широкий выдворение российских дипломатов из всех стран-членов", - заявил он.