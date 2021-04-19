США відновлюють санкції проти дев'яти державних компаній Білорусі
Сполучені Штати прийняли рішення не продовжувати призупинення санкцій проти дев'яти підприємств нафтохімічної галузі Білорусі, термін дії якого спливає 26 квітня 2021 року.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Держдепу.
"Держдепартамент США повністю підтримує зроблене сьогодні Міністерством фінансів США оголошення про відкликання Генеральної ліцензії (GL), пов'язаної з Білоруссю, і встановленні 45-денного періоду припинення операцій. Цей крок є ще одним наслідком ігнорування білоруською владою прав людини і невиконання Білоруссю своїх зобов'язань за міжнародним правом в області прав людини", - йдеться в заяві.
На сайті Мінфіну США зазначено, що скасовується виключення з санкцій для наступних компаній: "Білоруський нафтовий торговий дім", "Белнефтехім" і його представництва в США, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Хімволокно", "Лакокраска", " Нафтан "," Полоцьк-Скловолокно".
До завершення 45-денного періоду 3 червня 2021 року з цими компаніями дозволяються тільки ті операції, які необхідні для завершення з ними співпраці.
"Враховуючи різке погіршення ситуації з правами людини в Білорусі, уряд США вирішив, що подальше призупинення буде несумісним із білоруським законом про демократію та несумісним з американськими цінностями. Дев'ять державних підприємств фінансують і підтримують режим Лукашенка, сприяючи жорстоким репресіям проти білоруського народу та неодноразовій відмові від верховенства права", - зазначили у Держдепі.
18 квітня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив про затримання групи, яка готувала замах на нього і його дітей, та звинуватив у цьому спецслужби США і адміністрацію Джо Байдена.
Нагадаємо, українського правозахисника Володимира Яворського видворили з Білорусі, а перед тим змушували свідчити проти дружини.
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